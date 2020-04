Si muove in territorio positivo l'indice delle società immobiliari in Italia (+0,81%), notevole balzo in avanti per Risanamento

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

bassa capitalizzazione

Risanamento

Aedes

Gabetti

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 8.861,6, in crescita dello 0,81%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a quota 292 dopo aver avviato la seduta a 293.Tra i titoli adell'indice immobiliare, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 12,42%.Svettache segna un importante progresso del 9,25%.Vola, con una marcata risalita dell'8,01%.