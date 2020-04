Coronavirus, rallenta incremento vittime e ricoveri in terapia intensiva

(Teleborsa) - "Oggi sono due i dati positivi: diminuiscono i ricoverati in reparti ordinari e nelle terapie intensive". Nel dettaglio – ha annunciatodurante la consueta– "diminuiscono di 17 unità i malati in terapia intensiva e vi sono 68 pazienti in meno rispetto a ieri nei reparti ordinari". In Italia rallenta significativamente anche l'incremento del numero di vittime da Covid-19 dove,Sabato l'aumento era stato di 681. Cresce, contestualmente, il numero dei guariti che diventano 21.815, 819 in più rispetto a ieri.Buone notizie che, tuttavia, avverte il Capo della Protezione civile, "non ci devono portare ad abbassare la guardia. È fondamentale – ha ribadito Borrelli in vista della Pasqua – continuare a stare a casa e uscire solo per necessità".Per quanto riguarda lail Capo della Protezione civile ha confermato l'importanza del loro utilizzo per "evitare la diffusione del contagio", aggiungendo che nel nostro Paese "si è avviata una fiorente attività produzione di mascherine ad uso della popolazione".Borrelli ha, infine, annunciato cheperché non c'è più bisogno di un alleggerimento del sistema sanitario lombardo".