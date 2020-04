Decreto Liquidità, garanzie al 100% su prestiti fino a 800 mila euro

(Teleborsa) -cone, oltre questa soglia, garanzie. E' questa l'ipotesi di lavoro su cui sta lavorando il Governo, per il cosiddetto, in discussione inoggi, domenica 5 aprile, o lunedì 6 aprile, subito prima dell'Eurogruppo di martedì 7, che dovrà decidere sugli "strumenti" messi a punto dall'UE (MES, Eurobond, ecc) per finanziare i piani d'emergenza degli Stati mebri.Ma intanto, il Ministro dell'Economiaal Tg1 ha già anticipato i contenuti del provvedimento, che dovrà consentire alle imprese la ripartenza, dopo il blocco di tutte le attività causato dall'emergenza sanitaria."Stiamo finalizzando il decreto sulla liquidità. Garantiremo prestiti fino a 800 mila euro al 100% e aumenteremo le garanzie al 90% per 200 miliardi di prestiti fino al 25% di fatturato delle imprese di tutte le dimensioni", ha spiegato il titolare dell'Economia, anticipando i contenuti del sospirato decreto per la salvezza delle imprese.E' più probabile comunque che il CdM subisca uno slittamento a lunedì, perché vi sono ancora una serie di elementi da definire. L'aver definito una copertura totale delle garanzie solo fino alla soglia di 800 mila euro, infatti, significa che superato questo tettosi costringeranno lea procedere con le consuete(sul 10% non coperto da garanzie). Un fattore che potrebbedi concessione dei prestiti e renderne addirittura, almeno per le imprese con più problemi di solvibilità.Altro punto d definire è il soggetto (statale) che fornirà le garanzie: sembrerebbe scontato il, ma nelle ultime opera si sarebbe fatto anche il nome di, controllata da CDP, che quindi passerebbe sotto la diretta supervisione del MEF.