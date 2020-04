Arcipelago Eolie, Porto: aperta gara per messa in sicurezza molo di Santa Maria Salina

(Teleborsa) -per la presentazione delle offerte per la gara d'appalto al Dipartimento regionale siciliano delle Infrastrutture"Nel pieno dell’emergenza– ha dichiaratoi, mantenendo in questo caso gli impegni assunti sul rilancio delle portualità nell'isola”., perla dell’arcipelago eoliano (Patrimonio Unesco dal 1981, n.d.r.). Lavori attesi da anni dalla popolazione locale stretta dai costanti disagi per carenze infrastrutturali di lunga data.Per le isole minori siciliane questi sono giorni di grandi preoccupazioni e il Governo Musumeci, accanto alla gestione dell’emergenza, è in prima linea per assicurare anche il futuro delle comunità".