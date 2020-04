L'indice del settore alimentare italiano si muove in territorio positivo (+7,04%), corre Enervit

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

FTSE MIB

Campari

bassa capitalizzazione

Enervit

Centrale del Latte D'Italia

Massimo Zanetti Beverage

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 71.212, in aumento di 4.919,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 433, dopo aver esordito a quota 428.Tra i titoli del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,00%.Tra i titoli adell'indice alimentare, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,94%.Brilla, con un forte incremento (+3,67%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,49%.