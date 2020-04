Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Intanto avvia la giornata in pole position la borsa di Wall Street, dove gli investitori si incamminano sulla strada degli acquisti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,86%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 26,58 dollari per barile, in netto calo del 6,21%.Lomigliora, toccando i +190 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,48%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,77%, effervescente, con un progresso del 3,08%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,61%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 4,00% sul; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 18.566 punti. In netto miglioramento il(+2,23%), come il FTSE Italia Star (2,5%).In buona evidenza a Milano i comparti(+9,39%),(+7,96%) e(+7,42%).di Milano, troviamo(+10,18%),(+9,71%),(+9,23%) e(+8,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.di Milano,(+10,77%),(+7,17%),(+6,23%) e(+5,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Affonda, con un ribasso del 2,02%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,40%.scende dell'1,17%.Tra i dati, in Germania sarà annunciatoalle 08:00 di domani, per il quale gli analisti stimano -0,9%. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.Domani alle 10:00,, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. L'indice delle Vendite al dettaglio misura la variazione del valore totale delle vendite al dettaglio nel periodo di riferimento. E' l'indicatore più importante riguardante la spesa dei consumatori ed è fortemente indicativo della maggior parte dell'attività economica complessiva.In Giappone verrannoalle 01:50 di mercoledì, per il quale gli analisti stimano -2,7%. L'indicatore mostra la variazione percentuale mensile dei nuovi ordini di macchine utensili.