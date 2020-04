Coronavirus, ENI supporta le strutture sanitarie locali

(Teleborsa) - Nell'ambito delle attività di contrasto della diffusione del coronavirus,Tali attività – fa sapere la Società in una nota – si aggiungono a quelle già comunicate lo scorso 13 marzo, raggiungendo unDiverse le. La Società – si legge nella nota – si è attivata per acquistare e importare, anche attraverso l'istituzione di unequipaggiamenti elettromedicali e dispositivi di protezione individuale (Dpi) da donare alle strutture competenti. Tali approvvigionamenti, assegnati in seguito al confronto con le istituzioni sanitarie locali, – spiega Eni – comprendono circanonchéNel dettaglio Eni ha consegnato all'e all'ventilatori polmonari per la terapia sub intensiva. Inla Società ha consegnato e ha in corso la fornitura di ventilatori polmonari, letti per la terapia intensiva e la rianimazione, unità mobili attrezzate con spirometro, saturimetro ed ecografo, e CPAP (maschere a pressione positiva per vie aeree). Eni ha poi fornito il propriofacendosi carico della fornitura di apparati medici quali respiratori, ventilatori polmonari e monitor defibrillatori. Le forniture – continua la nota – sono in corso di progressiva assegnazione. In, la Compagnia ha realizzato il piano ingegneristico per l'allestimento di unaa beneficio anche della comunità didove è inoltre in corso l'approvvigionamento di unaper l'ospedale della città. Per le Aziende sanitarie locali di Messina-Milazzo,supporta il progetto per l'allestimento di postazioni di terapia intensiva presso l'In, la Società ha in essere iniziative di supporto alleattraverso la fornitura di equipaggiamento sanitario per il rafforzamento della capacità della terapia intensiva nelle strutture ospedaliere individuate dalla Regione. Prossimamente verranno consegnati ventilatori polmonari, ventilatori-respiratori e monitor multiparametrici. Asono stati consegnati e sono in arrivo presidi a supporto dei reparti ospedalieri e terapie intensive della città. infine, Eni ha destinato importantiad aziende sanitarie operative innel, in, nelle, in, in, ine inEni – si legge nella nota – aveva già messo in campo una serie significativa di interventi in campo medico e sociale. In particolare Eni è, esclusivamente dedicato alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus. La struttura ha 130 posti letto di cui 50 di terapia intensiva, nonché tecnologie avanzate nella diagnosi della malattia con RX, TAC edecografia transtoracica. Nell'ambito della medesima operazione, è stato inoltre allestito unLa società, inoltre, con l'realizzerà un nuovo prontosoccorso dedicato alle malattie infettive. AconEni partecipa alla realizzazione di un'unità ad alto livello di isolamento del dipartimento di malattie infettive. All'Eni ha assicurato la fornitura di equipaggiamento sanitario come monitor per rianimazione e dispositivi di protezione individuale. La società sta finanziando inoltresul ruolo del medico di famiglia come primo interlocutore del cittadino contro il COVID-19, nonché di quella a favore delle persone anziane per informarle dei servizi a cui possono accedere per la vita quotidiana, non potendo uscire dalla propria abitazione. Eni ha, inoltre, messo a disposizione dellae delladiversicome ventilatori e mascherine (collaborazione China Italy Philantropy Forum). La società ha in corso di finalizzazione dellee conper l'utilizzo delle capacità di calcolo e modellizzazione del, tra i più potenti al mondo, da destinare alla ricerca medica collegata alle malattie infettive. Lo stesso calcolatore e la competenza degli informatici di Eni è anche a disposizione in questi giorni dei medici delper ricerche di carattere epidemiologico sui dati di accesso alle strutture sanitarie.