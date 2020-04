Coronavirus, IATA: a rischio 25 mln posti di lavoro nel settore aeronautico

(Teleborsa) - A causa della crisi Covid-19. È l'allarme lanciato dall'International Air Transport Association (IATA) che ha presentato le sue ultime analisi sul comparto. Secondo il report, infatti, qualora le stringenti restrizione ai viaggi durassero tre mesi,, -44% rispetto l'anno precedente. Al momento la domanda in tutto il mondo è in calo del 70%, in Europa fa registrare -90%. "E potrebbe peggiorare. Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente quanto profondamente questa crisi abbia un impatto sull'aviazione", ha dichiarato– in particolare quella che si affaccia sul pacifico – seguita dall'Europa con 5,6 milioni. Per questo motivo l'associazione ha chiesto ai governi "aiuti finanziari immediati per aiutare le compagnie aeree a rimanere imprese vitali in grado di guidare la ripresa quando la pandemia sarà contenuta": quindi un supporto finanziario diretto, prestiti, garanzie sui prestiti e sostegno al mercato delle obbligazioni societarie e sgravi fiscali.: "Non abbiamo mai chiuso il settore su questa scala prima. Di conseguenza, non abbiamo esperienza nel riavvio. Sarà complicato. A livello pratico, avremo bisogno di contingenze per licenze e certificazioni scadute. Dovremo adattare le operazioni e i processi per evitare nuove infezioni attraverso casi importati – ha dichiarato de Juniac – e per avere successo, l'industria e il governo devono essere allineati e lavorare insieme ”.