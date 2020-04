Il comparto italiano auto e ricambi effervescente (+5,45%)

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

Ferrari

media capitalizzazione

Piaggio

Ftse SmallCap

Sogefi

Landi Renzo

Pininfarina

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 15 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 165.845,8, dopo un esordio a 162.739,8.Tra ledi Piazza Affari del comparto automotive, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,30%.Tra i titoli adell'indice automotive, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,34%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,46%.Brilla, con un forte incremento (+5,71%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,00%.