Seduta euforica per Milano e le Borse europee

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Sul mercato statunitense, si registrano scambi in forte rialzo per loL'è in aumento (+0,93%) e raggiunge quota 1,089. Lieve calo dell', che scende a 1.655,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,50%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,58%.ottima performance per, che registra un progresso del 2,79%, exploit di, che mostra un rialzo del 2,19%, e su di giri(+2,12%).Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,19% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 18.956 punti. In denaro il(+1,14%), come il FTSE Italia Star (1,8%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+6,40%),(+5,00%) e(+4,56%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,56%),(-1,47%) e(-1,06%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'8,27%.Effervescente, con un progresso del 7,30%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,77%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 6,47%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,07%),(+8,24%),(+6,38%) e(+5,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,73%.Sensibili perdite per, in calo del 4,24%.In apnea, che arretra del 3,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,62%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, domani alle 01:50,, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core (-2,7% nelle stime degli esperti). L'indicatore mostra la variazione percentuale mensile dei nuovi ordini di macchine utensili.In USA sarà annunciatoalle 16:30 di domani nel pomeriggio. I dati sul greggio dell'EIA indicano le scorte settimanali in barili in giacenza presso le imprese USA. Il valore di tali giacenze influenza il prezzo dei prodotti petroliferi, con il consequenziale impatto sull'inflazione e su altre forze economiche.Alle 08:00 di giovedì verrà distribuito il dato sulla Produzione industriale, per il quale gli analisti stimano 0,3%. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.