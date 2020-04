A2A, sindaco Sala indica Mazzoncini e Patuano a vertici

A2A

(Teleborsa) - Il, ha indicato i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende partecipateMarco Emilio Angelo Patuano e Renato Mazzoncini sono stati indicati, per successiva nomina assembleare, rispettivamente come nuovo Presidente e Amministratore Delegato di A2A. Altri componenti del consiglio di amministrazione indicati sono Stefania Bariatti, Federico Maurizio D'Andrea, Gaudiana Giusti, Alessandro Fracassi e Paola Bonomo.È stato poi indicato, quale componente del Collegio Sindacale della medesima società (Sindaco effettivo), Maurizio Leonardo Lombardi.Sala ha poi indicato i nominativi dei candidati idonei quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Trasporti Milanesi Atm, che sono: Gioia Maria Ghezzi, Baccelli Oliviero, Stefano Pareglio, Elisabetta Pistis e Fabio Spinelli. Infine il sindaco ha indicato il nominativo di Mauro Provezza in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Farmacie Milanesi in sostituzione del dimissionario Stefano Bignamini.