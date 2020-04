Pasqua, la Messa in solitudine a San Pietro di Papa Francesco

(Teleborsa) -subito dopo la Messa pasquale nel tradizionale Messaggioche ha precede la benedizione. E in occasione delle, il Papa ha ricevuto unad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere appieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la"."Come una fiamma nuova,, ha detto il Papa all'inizio del Messaggio "Urbi et Orbi":. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: Cristo, mia speranza, è risorto!"."In queste settimane - ha sottolineato Francesco -. Per molti, rimanere a casa è stata, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro compagnia.e per le altre conseguenze che l'attuale crisi porta con sé"."In considerazione delle circostanze - è l'invito del Papa -che grava sui bilanci di quelli più poveri.- ha rimarcato con forza l'argentino Mario Bergoglio ("venuto dalla fine del mondo", come disse parlando dal balcone di San Pietro per la prima volta ai fedeli appena eletto Papa, n.d.r.) -e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni., perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone.Ed è quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un'unica famiglia e si sostengano a vicenda".