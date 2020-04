Effetto coronavirus sui conti JP Morgan, scivola utile primo trimestre

JP Morgan

(Teleborsa) -ha visto calare i profitti del 69% nel primo trimestre deludendo le stime degli analisti dopo aver deciso un aumento degli accantonamenti contro future perdite anche a causa dell'sono scesi a 2,87 miliardi, pari a 78 centesimi per azione, dai 9,18 miliardi (2,65 per azione) dello stesso trimestre del 2019. Le stime di consensus erano per un EPS pari a 2,18.Ilè calato del 3% a 29,07 miliardi, risultando anche in questo caso sotto le stime del mercato.Ilè invece migliorato: a 14,5 miliardi meglio dei 14 miliardi attesi.