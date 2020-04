Francia in lockdown fino all'11 maggio, Macron: "Pronti a ripartire"

(Teleborsa) - La, data in cuicon le primeperché "non tutti i bambini e ragazzi riescono a fare didattica online" e unche prevede distanziamento sociale, mascherine e tamponi per tutti i sintomatici Covid-19.È quanto ha annunciato ilnel discorso alla nazione tenuto domenica sera, dopo le 20, per rispettare l'applauso collettivo che i francesi tributano ogni giorno agli operatori sanitari in prima linea contro il coronavirus.anche per contrastare le pesanti perdite economiche e i danni sociali. Lo stesso ministro dell'Economia,, in mattinata ha confermato che laAnche per questoperché "i risultati cominciano a vedersi”, ma la strada è ancora lunga. "Più rispetteremo le regole e più vite salveremo", ha ribadito il Presidente francese che, ha detto, evidenziando. "Non abbiamo avuto abbastanza camici, guanti, gel, non abbiamo potuto distribuire altrettante mascherine di quanto avessimo voluto", ha aggiunto, ricordando che questo virus ha ancora molti misteri".. "Riapriremo progressivamente gli asili, le scuole e i licei. Per noi è una priorità: non tutti i bambini hanno accesso ai sistemi digitali e all'aiuto dei genitori." ha spiegato Macron.: ancora chiusi bar, ristoranti né cinema e teatri e per i festival bisognerà aspettare metà luglio.Altro tassello è quello deiMacron ha infatti annunciato chee ognuno avrà in dotazione una mascherina, dallo Stato in collaborazione con i sindaci, aggiungendo che "per le".Entro mercoledì poi saranno varate: Macron ha chiesto all'esecutivo di partire dalle famiglie in difficoltà e i settori economici più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia.