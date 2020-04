Il comparto sanitario italiano effervescente (+3,62%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

grande capitalizzazione

Diasorin

Recordati

Amplifon

mid-cap

Garofalo Health Care

Ftse SmallCap

Pierrel

GPI

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 12 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 205.532,6, dopo un esordio a 201.064,9.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,80%.Svettache segna un importante progresso del 2,06%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,40%.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,73%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%.