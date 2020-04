ABI: da banche impegno straordinario. Serve certezza su strumenti e modalità operative

(Teleborsa) - "Lestanno facendo tutto quanto èper essere vicine alle famiglie, alle imprese, a tutte le persone e categorie socialiE' quanto si legge nel comunicato stampa a margine della riunione che si è svolta oggi in videoconferenza delche ha espresso "grande apprezzamento per il costante e solerte impegno di tutte le colleghe e i colleghi bancari che,con spirito di servizio e forte senso di responsabilità,a che vede assommarsi agli oneri ordinari della prestazione dei servizi bancari, l'enorme mole di attività straordinaria per l’attuazione delle misure deliberate dal Governo quali le moratorie per le famiglie, per le partite IVA e per le imprese, l’anticipo della Cassa integrazione al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro".Il Comitato, si legge ancora, ha sottolineato lenelle quali le banche si trovano ad operare: le dichiarazioni di immediata disponibilità delle forme di anticipazione di liquidità non hanno tenuto infatti in conto degli adempimenti, non dipendenti dalle banche, non sempre ancora completati e che impediscono alle banche di attuare, fino ad ora,Leper poter operare nel rispetto della legge, delle norme die dellae prudente gestione che sempre devono rispettare anche nella fase dell’emergenza e dell’urgenza,di avere, conclude la nota."L’ occasione della riunione del Comitato Esecutivo ha consentito di fare il punto sullo stato di definizione delle ulteriori misure applicative che debbono essere adottate dai gestori dei sistemi di garanzia, SACE e Medio Credito Centrale, come individuati dal dl Liquidità", ha dichiarato il Direttore GeneraleIn particolare, precisa la nota, Sabatini ha riferito al Comitato lo stato dei lavori nell’ambito dei gruppi costituiti sia conche con ilevidenziando che laha predisposto nelle ultime ore le indispensabili indicazioni degli aspetti documentali e procedurali per dare attuazione ai finanziamenti con garanzia della SACE medesima, su cui SACE ha chiesto le valutazioni delle banche per giungere alla versione definitiva del documento. La definitività di tale documento e i test sulle procedure informatiche consentirà alle banche di trasmettere le richieste delle imprese.Per quanto riguarda il- si legge ancora - che ha reso disponibile la modulistica per la richiesta dell’anticipo di liquidità fino a 25.000 euro per le piccole imprese e le partite IVA, le banche attendono dal Medio Credito Centrale l’attivazione delle procedure di trasmissione delle domande per