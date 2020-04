Borsa di New York chiude in forte rialzo grazie a titoli tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, che ha accolto consia leche le, che confermano una forte contrazione degli utili.A sostenere il mercato hanno contribuito ie la speranza di un progressivodel coronavirus.L'indiceha quindi terminato gli scambi in rialzo del 2,39%; chiude in corsa anche loche si ferma a 2.846,06 punti. Effervescente il(+4,31%), come l'S&P 100 (3,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+4,23%),(+4,19%) e(+4,17%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,46%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,15%),(+5,05%),(+4,95%) e(+4,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,17%.In caduta libera, che affonda del 2,77%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,08 punti percentuali.Tra idel Nasdaq 100,(+9,05%),(+8,20%),(+7,47%) e(+7,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,16%.