Francia, inflazione marzo in frenata ma meno delle attese

(Teleborsa) -. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è, pocola stima flash e le), ma in frenata rispetto all'1,4% nel mese precedente., i prezzi al consumo hanno registrato un, facendos e stima preliminare, che indicavano un livello invariato come il mese precedente.hanno evidenziato un, in decelerazione dall'1,3% del mese precedente.Il, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato unpoco superiore alle attese (+0,7%) ed in rallentamento dal +1,6% del mese precedente.l'inflazione armonizzata segna uncontro il dato invariato del mese precedente e del consensus.