Pesante sul mercato di New York American Express

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per il, che tratta in perdita del 6,25% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo studio delpresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 81,25 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 83,93. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 79,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)