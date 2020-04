PharmaNutra sigla accordo con Pfizer per Magnesio Sucrosomiale

PharmaNutra

(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italian ed attiva nel settore nutraceutico, annuncia unper l’innovativabrevettata dal Gruppo.ha infatti scelto di inserire iltra gli ingredienti del. Il prodotto,sul territorio italianoe, conterrà tre diverse fonti di magnesio, tra cui anche l’esclusiva formulazione sviluppata e brevettata da Alesco, azienda del Gruppo PharmaNutra specializzata nella produzione e distribuzione di principi attivi.Si tratta di un riconoscimento particolarmente rilevante ed autorevole, sia per l’azienda che per l’innovativa Tecnologia Sucrosomiale, un sistema unico e brevettato, che permette ai minerali di passare l’ambiente gastrico ed intestinale senza ostacoli, garantendo così tollerabilità ed elevati livelli di assorbimento. Un brevetto che è già alla base di diversi prodotti a marchio PharmaNutra.“L’agreement che abbiamo siglato con Pfizer per l’utilizzo del nostro Magnesio Sucrosomiale per il nuovo Multicentrum My Mag, rappresenta un passaggio chiave per la crescita della nostra azienda e apre nuovi, stimolanti scenari”, dichiara il Paggiungendo che l'accordo rappresenta anche "una rilevante opportunità di crescita" per l'azienda.Il titolo PharmaNutra in Borsa fa molto bene questa mattina con un guadagno di circa il 3%.