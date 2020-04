Rally per l'indice dei beni personali italiano (+2,12%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso delIlha aperto la giornata a quota 65.829,1 con uno scatto di 1.393,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 935, dopo una partenza a 942.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,30%.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo dell'1,86%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,87%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,61%.