Seduta molto negativa per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-3,31%), giornata in discesa per Banca Mediolanum

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Azimut

Ftse MidCap

Banca Mediolanum

Tinexta

doValue

bassa capitalizzazione

Dea Capital

Banca Sistema

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 75.820,2 con una perdita di 2.495,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 438, dopo una partenza a 442.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,05%.Tra le azioni del, in forte ribasso, che mostra un disastroso -4,2%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,37%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, a picco, che presenta un pessimo -2,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.