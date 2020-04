EasyJet, prevede perdita 1° semestre inferiore a 2019 e sufficiente liquidità

easyJet

(Teleborsa) -, che prevede una perdita inferiore quest'anno ed una liquidità sufficiente a fronteggiare il lungo fermo della propria flotta, dovuto all'epidemia di Covid-19. Le sue azioni quotate a Londra infatti fanno un balzo del 2,35% grazie a queste indicazioni.Per la, la compagnia attende unadi sterline, che rappresenta comunque unallo stesso periodo delquando aveva rilevato un rosso di 275 milioni. Un risultato che - spiega l'Adbeneficia della "performance molto forte registrata prima dell'impatto del coronavirus".Il numero uno di easyJet annuncia poi che la compagnia ha, avendo lanciato una "serie di iniziative" volte a limitare le uscite di cassa e contenere i costi, compresa la messa a terra dell'intera flotta ed il rinvio della consegna di 24 aerei. Queste azioni consentiranno a easyJet di riin uscita nei prossimi tre anni e si aggiungono ad undi sterline ottenuto dalla compagnia."Rimaniamo concentrati sul fare ciò che è giusto per l'azienda per la sua salute nel lungo termine e per garantirci una buona posizione per riprendere a volare quando la pandemia sarà finita", ha assicurato il numero uno Lundgren.