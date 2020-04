Wall Street in rosso con trimestrali banche

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta difficile per la Borsa USA, che chiude gli scambi in deciso ribasso, penalizzata da dati macroeconomici negativi e dalle trimestrali delle banche d'affari, che hanno annunciato una forte contrazione degli utili a causa di accantonamenti per l'emergenza Covid-19. Illascia sul terreno l'1,86%; sulla stessa linea, loè crollato del 2,20%, scendendo fino a 2.783,36 punti. In rosso il(-1,15%), come l'S&P 100 (-1,8%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,67%),(-4,51%) e(-4,37%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,05%),(+3,48%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,72%.Affonda, con un ribasso del 5,36%.Tra i(+7,47%),(+6,24%),(+3,84%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -17,32%.Crolla, con una flessione del 6,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,57%.