A Piazza Affari, forte ascesa per Rai Way

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,37%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,243 Euro. Primo supporto a 5,123. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,057.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)