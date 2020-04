Coronavirus, Istat: nel 2020 a Bergamo decessi cinque volte maggiori rispetto gli anni scorsi

(Teleborsa) - A Bergamo nel 2020 i numeri di decessi sono stati cinque volte maggiori a quelli registrati in media nei cinque anni precedenti (729 contro 141 casi), triplicati quelli di Brescia (638 contro 212). È quanto emerge dae che hanno visto quest'anno aumentare in media i propri decessi più del 20% rispetto lo stesso periodo negli anni scorsi. Nel complesso, sono i Comuni del Nord Italia presi in esame quelli dove il numero di morti è cresciuto maggiormente: "in oltre la metà, i decessi per il complesso delle cause sono più che raddoppiati nel mese di marzo e nei primi quattro giorni di aprile", segnala la fotografia scattata dall'Istat.Ilsi basa su un campione di 1.689 comuni. Si tratta - precisa l'Istituto di Statistica - di dati che sono "relativi a unadi comuni che vienee chepossono essere considerati undella intera popolazione italiana", ma "un sottoinsieme meritevole di attenzione". Quello di oggi è il terzo aggiornamento da parte dell'ISTAT da quando è iniziata la crisi sanitaria.L'aumento dei decessi – spiega ISTAT – è "ravvisabile solo a partire dalla fine di febbraio e dalla prima settimana di marzo ed è concentrato nei comuni del nord e del centro in cui l’epidemia si è diffusa di più.. L'Istituto segnala come incrementi ben superiori al 200% siano stati registrati anche in capoluoghi come Piacenza (283%), Pesaro (246%) o Cremona (345%). Infine, entrata nella selezione anche Bologna, che presenta un incremento del 22% – rispetto alla media dei decessi dello stesso periodo degli anni 2015-2019 – consolidatosi nella settimana tra il 28 marzo e il 4 aprile.