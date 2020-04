Coronavirus, nuovo calo in intensiva ma salgono le vittime: 575 morti in 24 ore

(Teleborsa) - Continuano aper Covid-19 ma: sono infattinelle ultime 24 ore, numero più alto rispetto al giorno prima quando si erano avuti 525 decessi. Sale così aSono i dati sull'emergenza coronavirus forniti nel corso della conferenza stampa dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Per quanto riguarda le terapie intensive, la giornata odierna ha visto un, portando. Di questi,rispetto a giovedì.Nella giornata odierna si è poi registrato unrispetto al giorno precedente, quando l'aumento era stato di 1.189. Si tratta dell': quel giorno l'aumento di nuovi casi fu di 258.di cui 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto al giorno prima: 78.364 quelli in isolamento domiciliare.in Italia dove si sono registrate, portando il totale a 42.727: il giorno prima eri l'aumento dei guariti era stato di 2.072.l numero dei, con un incremento rispetto al giorno prima di 3.493."I dati sanitari ci indicano che si èe tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini", ha commentato Borrelli aggiungendo che dalla prossima settimana la, mentre la pubblicazione dei dati continuerà a essere giornaliera.dall'evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali", ha dichiarato, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa.Sui decessi, ancora numerosi, il professore si è detto "sicuro" che il numero scenderà, ricordando che cosa che "dobbiamo avere bene in testa è la, sia della nostra vita sociale sia delle attività produttive".Locatelli ha sottolineato che unper far sì che eventualio nazionali.Il presidente del CSS, membro del Cts, ha poi annunciato che "nelle prossime oreche rispondono ai requisiti indicati dal governo, sottolineando che la call "sarà aperta per 5 giorni".Subito dopo, ha aggiunto, "un panel identificato dal commissario Arcuri, con competenze tra loro complementari, procederà all'identificazione del test" che verrà poi somministrato ad un campione di 150mila persone.