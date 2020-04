Coronavirus, Visco: "Rischio default di massa. Impatto più forte nei Paesi poveri"

(Teleborsa) - "La crisi che stiamo fronteggiando è senza precedenti per velocità diffusione e profondità. E ci colpisce profondamente". Per affrontare questa "situazione eccezionale" è necessaria, pertanto, "un'azione che va presa a tutti i livelli: nazionale, regionale e globale" e, dal momento che". È quanto affermatonel suo intervento in teleconferenza alSecondo il Governatore solo "un accresciuto coordinamento tra paesi in risposta alla pandemia ci permetterà di uscire insieme, più velocemente e a un costo minore". Nell'affrontare la pandemia di coronavirus "oltre a salvare le vite umane la priorità assoluta è – sottolinea Visco –. Se così non fosse le conseguenze sarebbero devastanti. "Oltre ad– ha spiegato il Governatore – la strategia politica durante l'emergenza deve concentrarsi sul" agendo per. Altra conditio sine qua non affinché tutto questo funzioni è, per Visco,Nell'affrontare questa emergenzae risulta, dunque, "importante impegnarsi con i Paesi economicamente meno avanzati con tutti i mezzi disponibili. I Paesi in via di sviluppo non sono un mondo a parte: molti di essi sono attivi nelle catene di approvvigionamento globali e rimarranno una parte importante della ripresa economica globale".che – come ha sottolineato Visco – "ha agito rapidamente per rispondere all'emergenza creata a causa dello shock per i sistemi sanitari, dimostrando che è in grado di reagire in modo efficace e tempestivo a una situazione in rapida evoluzione". La dimensione della risposta iniziale del Wbg "è stata rilevante, ma – per il Governatore – bisogna fare di più. Nella pianificazione è importante trovare il giusto equilibrio tra alleviare i bisogni di breve termine e mantenere gli obiettivi di sviluppo a lungo termine".In tale scenario Visco ha accolto favorevolmente laper aiutarli a soddisfare le loro esigenze di finanziamento. "Attendiamo – ha concluso il Governatore – un coordinamento efficace e un'ampia partecipazione di tutti i principali creditori, per garantire il successo di questa iniziativa".