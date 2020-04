Il settore costruzioni a Milano si è mosso in territorio positivo (+4,69%), corre Carel Industries

indice del settore costruzioni italiano

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha chiuso a quota 26.214,7, in aumento di 1.173,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 355, dopo aver esordito a quota 343.Nel, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,38%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 6,85%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,64%.