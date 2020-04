Notorious Pictures, nuovo accordo con Amazon Media

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) e nella gestione di sale cinematografiche, ha firmato con Amazon Media EU undel film “Cosa mi lasci di te” in modalità SVoD (Subcription Video on Demand) che sarà trasmesso attraverso la piattaforma proprietaria di Amazon Prime tra i principali player online di servizi video in abbonamento.La concessione dei diritti SVoD - spiega la società in una nota - consentirà a Notorious Pictures di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento come distributore nell'ambito dei digital new media.