EssilorLuxottica, nuove misure per contrastare Covid-19 e preparare la ripresa

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -annuncia nuove misure per contrastare la pandemia di Coivd-19 e preparare la ripresa.Il Consiglio di Amministrazione ha deciso didel 25 giugno 2020 ed ha inoltre concordato la. Se il recupero sarà sufficientemente solido - spiega la società - il CdA potrà proporre un dividendo eccezionale da porre in pagamento entro la fine del 2020.Il Consiglio inoltre ha chiesto al direttivo di lavorare su una serie di misure volte a ridurre tutte le spese operative e di cassa, come iled ha votato a favore dell’applicazione di una simile misura ai suoi membri, riducendo i loro compensi del 50%.Infine, in linea con i valori di Essilor e Luxottica, il Consiglio di Amministrazione ha approvato lada 100 milioni di Euro per proteggere il capitale umano della Società. Questo fondo