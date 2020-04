Forte rialzo per l'indice del settore costruzioni italiano (+3,94%), corre Buzzi Unicem

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Partenza in rally per il. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dalIlha aperto la giornata a quota 26.502,8 con uno sprint di 1.033,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 348, dopo un avvio di sessione a 355.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,46%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,85% sui valori precedenti.avanza dell'1,99%.