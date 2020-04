Giglio Group, accordo con Sinopharm. Distribuirà kit test anticorpi Covid-19

Giglio Group

(Teleborsa) -amplia la propria attività al settore Healthcare, che diviene stabilmente, attraverso le sue piattaforme digitali già dedicate a Fashion, Design e Food, una nuova linea di business. La società ha siglato in tale senso un accordo quadro a tempo indeterminato con, quotato alla Borsa di Hong Kong eUna partnership dall'importanza strategica, che permette di collaborare, oltre all'i, alla, denominati Sars Cov-2 Antibody Assay Kit. Tali dispositivi permettono in 150 secondi di rilevare, con una sola goccia di sangue, la presenza di anticorpi al Covid-19, attraverso il Colloidal Gold Method, preciso al 97,5%. La piattaforma Healthcare B2B e B2C di Giglio Group proseguirà in futuro la propria attività, a prescindere dall'emergenza sanitaria in corso, offrendo un’ampia gamma di articoli dedicati alla cura della persona che saranno oggetto di una sempre più crescente domanda., contribuendo così ad una loro distribuzione capillare sul mercato asiatico. Sinopharm, infatti, è la principale azienda statale cinese nel settore healthcare, con attività di ricerca e sviluppo, produzione, logistica e catene farmaceutiche.Giglio Group fa sapere inoltre di aver inaugurato un proprio sito B2C all’indirizzo www.gigliosalute.it in cui è possibile, anche per i singoli privati, professionisti, artigiani e piccole aziende, l’acquisto dei principali DPI, indispensabili per affrontare le fasi due e tre dell’emergenza sanitaria.