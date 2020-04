Match Race Show, manager e velisti si "sfidano" su leadership, sostenibilità e comunicazione

Avio

(Teleborsa) -i, una gara fra due categorie che sembrano aver poco in comune, ma che rivelerà- lee leper raggiungerle - cercando anche di rispondere ad una comune domanda - "Come ci sentiamo oggi in bonaccia o in tempesta?"facendo leva suPrende il via questa sera, 20 aprile 2020, il, una sfida sul modello di America's Cup, organizzato dain collaborazione con. Unfra ospiti di rilievo scelti fra manager e campioni di vela, indi grande attualità: dallaalla, dallaall'. Ad alternarsi nel ruolo di moderatore sarannol'Avvocato, esperto di Comunicazione e Direttore Relazioni Esterne di Avio."Durante le mie regate spesso mi sono trovata sia in momenti di bonaccia che in tempesta e in entrambi i casi è sempre stato importante mantenere alta la concentrazione, poter contare sulle competenze del team e sui mezzi e strumenti a disposizione", spiega, Ceo e Founder di Monina Corporate Sailing, aggiungendo che da questa esperuienza è venuta "l’idea di capire attraverso un confronto tra manager e velisti come si sentono in questo momento e come lo approcciano con il loro team".La serie di 4 appuntamenti, ogni lunedì alle ore 18, avràon un confronto su, fra, CEO di, e, velista olimpionica e oceanica. E quanto si parla di leadership non si può non pensare alla necessità di mantenere la rotta - agire avendo presente la strategie di lungo termine ed una capacità "predittiva" - comunicando questa leadership ai propri collaboratori ed ispirando fiducia, sicurezza e coraggio nell'intendo di valorizzare la risorsa umana.sarà la volta di, Direttore Sviluppo, Formazione e Recruiting Gruppoche si confronterà con, Velista professionista e Ambassador di One Ocean Foundation sul tema. Un appuntamento che, partendo dai cambiamenti climatici e dalle sfide poste da inquinamento, gestione rifiuti e surriscaldamento globale, tenterà di dare una risposta in chiave business all'esigenza di cogliere le nuove tendenze del mercato ed affrontarle con nuovi metodi di dialogo e comunicazione.si confronteranno, CEO di Infocert, ed, Campionessa olimpica e Vice Presidente CONI, sul tema. Un tema caldissimo in un momento in cui la digitalizzazione sta trasformando i processi economico-sociali ed il lavoro (smart working), ma anche un'opportunità in termini di competitività e semplificazione.Si chiuderàcon, Country Manager Italia e Francia di NTT Data Service, e, Velista olimpionico e Mental coach, sul tema. Il tema del cambiamento viene letto a vari livelli - cultura, tecnologia, processi, organizzazione - e mette al centro modalità di comunicazione e collaborazione.