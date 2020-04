Riapertura scuole, Pregliasco "rimanda" a settembre

(Teleborsa) - "Lacioè rimanerefino a settembre. Riaprendo ci sarebberoalle che si spostano, aprendo un rubinetto che determinerebbe un. Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital il virologosulle scuole e aggiunge: "Non abbiamo un'indicazione scientifica" su quanto e come aprire questi rubinetti. Certo, dice,per giorno l'andamento epidemiologico. Le- aggiunge - le terapie intensive si stanno leggermente svuotando, ma ancora ci sono almeno tremila casi al giorno. Rispetto a prima, dove non riuscivamo a intercettare tutti i casi, con una sottovalutazione di almeno dieci volte tanto rispetto al reale, ora siamo. Però, ha detto ancora "la situazione vede dueancora molto impegnate. Ladovrebbe migliorare nei prossimi giorni, ma più insistiamo più la fase 2 potrà partire conma con, un messaggio scandito a chiare lettere. "Laè che, aumentando gli spostamenti, possano nascere nuovi focolai - ha osservato ancora Pregliasco - credo che il concetto di regionalizzazione ci sia inBisogna fare monitoraggio continuo: tutti i cittadini devono avere ancora l'attenzione e la percezione del rischio come approccio alla convivenza civile. Il distanziamento