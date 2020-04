Si muove in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento (+3,90%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

Juventus Fc

mid-cap

Autogrill

small-cap

S.S. Lazio

A.S. Roma

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 0 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 150.Intanto ilguadagna il 3,90%, dopo un inizio di giornata a 25.466,7.Tra ledi Piazza Affari del comparto viaggi e intrattenimento, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,01%.Tra leitaliane, scambia in profit, che lievita dell'1,53%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,69%.Svettache segna un importante progresso del 2,61%.