Sostenibilità, Velisti per Caso e Italo rilanciano la "Tombola per l'ambiente"

(Teleborsa) - Al numero 8 c'è, il 16 introduce il tema delle, il 10 invita a riflettere sul problema a delloe ilE ancora ile i, ile, di particolare attualità in questo momento storico, al numero 14, le. Lnon deve far passare in secondo piano laPer questo motivo, iniziativa partita lo scorso Natale che unisce il gioco ad approfondimenti "green" discussi dae dagli altri protagonisti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.Una tombola speciale per aiutare il pianeta e raccontare come migliorare il nostro stile di vita con piccoli e semplici gesti.sul sito di Velisti per Caso. Le video pillole illustrano azioni quotidiane che aiutano a risparmiare risorse energetiche, buone pratiche ecologiche o diversi dati e curiosità sulla sostenibilità ambientale.Tramite i canali social e il sito dell'aziendaSulla base dei suggerimenti degli utenti i reporter elaboreranno le nuove "pillole" necessarie a completare il tabellone della tombola che, dai 60 numeri già presenti arriverà, così, a 90.