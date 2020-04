Digital First, IEG ogni giorno sui mercati internazionali

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -madietro le quinte e aIl, garantendo il 50% dell'export delle aziende espositrici: lo stop dovuto all'emergenza Covid-19che dai suoi quartieri fieristici e congressuali di Rimini e Vicenza e dalle sue sedi di Arezzo e Milano, forte di un 2019 record con i migliori risultati di bilancio di sempre,In particolare, Ieg si sta concentrando non solo sulloma sta, creando valore e sviluppo attraverso nuovi contenuti.Il team dioltre a un contatto quotidiano con i clienti instaurato da settimane con webinar, digital press conference, audit associativi, hache con testimonial del settore, insieme a ICE, promuove l'unicità e originalità del Made in Italy nel comparto jewellery & fashion. Un comparto protagonista di un export dal valore di oltre i 5 miliardi di euro. Ma non solo.con un appuntamento quotidiano di giornalismo digitale nel segno dell'eccellenza., voce iconica di un settore da 10 miliardi di euro e appuntamento internazionale cardine per gli amanti del fitness da oltre 15 anni. In attesa del prossimo evento di fine agosto, ha preso vitae chiama a raccolta gli utenti con programmi di allenamento, idee per attrezzi homefitness, consigli su alimentazione e integrazione per consentire agli appassionati di mantenersi in forma restando a casa., il Salone delle Idee Creative di IEG che non interrompe la voglia di creatività e manualità del pubblico. Blogger e artigiani handmade ed espositori intervengono e suggeriscono online nuove idee con cui cimentarsi, una community che mette in circolo idee con l’hashtag #abilmentecontinua.