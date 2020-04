Gruppo FOS scelto dal MISE per progetto AURA

Gruppo FOS

(Teleborsa) -ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico () la conferma di esser stato. Si tratta di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la creazione di unadenominata "green & smart urban furniture", proposto nell’ambito delle agevolazioni previste dal Programma Operativo NazionaleIl progetto congiunto di ricerca e sviluppo, ideato in collaborazione con, azienda specializzata nell'ingegneria naturalistica, capofila del progetto, e il- Dipartimento di Architettura Università Federico Il, ha unacomplessiva died unpari addi FOS è dicon unpari ad 578.662 euro e unpari a 234.675 eu11ro.L’ambito del progetto Aura è quello del design industriale dedicato all’arredo urbano, realizzato con strutture modulari di manifattura 4.0 e arricchito da elementi botanici selezionati in base alle caratteristiche climatiche dei luoghi e con la capacità di permettere lo studio e la produzione prototipale di metodi naturali per la lotta alle patologie del verde urbano. All’interno del progetto, l’obiettivo specifico di Fos SpA sarà concentrato nello sviluppo della parte di sensoristica evoluta che trasformerà l’arredo urbano in una componente “viva” delle Smart Cities, e della piattaforma IoT in grado di interagire con gli altri sistemi informativi della città per creare un sistema organico di monitoraggio dei rischi legati all’inquinamento e al meteo, e per fornire le informazioni aggiornate ai cittadini.