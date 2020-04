Forte calo del mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

telecomunicazioni

United Technologies

Merck & Co

Boeing

Intel

Viacom

Lam Research

Tesla Motors

Nxp Semiconductors N V

Nvidia

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-2,67%), che ha toccato 23.018,88 punti; sulla stessa linea, loha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.736,56 punti. Depresso il(-3,71%), come l'S&P 100 (-3,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,10%),(-3,20%) e(-3,18%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,45%.In caduta libera, che affonda del 5,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,77 punti percentuali., con un aumento del 3,24%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,66%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,99%.Sensibili perdite per, in calo del 6,51%.In apnea, che arretra del 6,11%.