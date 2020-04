Seduta euforica per Milano e le Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Wall Street, intanto, conferma un andamento brioso con lo, che segna un marcato aumento del 2,10%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,083. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.710 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 25,24%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +251 punti base, con un calo di 13 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,08%.incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,61%, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,30%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,25%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,91%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 18.406 punti. In frazionale progresso il(+0,7%); senza direzione il(-0,09%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+7,03%),(+4,08%) e(+3,01%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,03%) e(-0,55%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso dell'8,35%.In evidenza, che mostra un forte incremento dell'8,13%.Svettache segna un importante progresso del 7,30%.Vola, con una marcata risalita del 5,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.del FTSE MidCap,(+6,18%),(+5,46%),(+3,66%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,71%.In caduta libera, che affonda del 2,91%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,13%.