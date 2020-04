Coronavirus, Assaeroporti: 1,6 miliardi di fatturato in meno nel 2020

(Teleborsa) - Servono interventi specifici per uni – l'Associazione che all'interno di Confindustria riunisce i gestori di aeroporti –perché, come sottolinea in una nota,: a fronte di entrate sostanzialmente azzerate e con una previsione di contrazione del fatturato per il 2020 di circa 1,6 miliardi di euro,, che possono arrivare anche fino all’85% dei costi. Uno scenario che ha costretto gli aeroporti a richiederein una nota. La crisi sta avendo un impatto fortissimo sulla liquidità dei gestori cherischia di compromettere la capacità di investimento degli aeroportiNel solo mese di marzo, gli aeroporti italiani hanno perso oltre 11,5 milioni di passeggeri con una flessione del traffico che, da alcune settimane, si è assestata complessivamente ad un sostanziale -100%.effettuate prima dell’emergenza sanitaria, il traffico in Italiai. Le attuali stime invece, dicono che l’anno in corso potrebbe chiudersi con– spiega ancora l'Associazione attraverso la nota – oltre ai fondamentali interventi di carattere economico, gli aeroporti stanno studiando, interfacciandosi con glicompetenti, una serie di, da adottare nel più breve tempo possibile,. "È fondamentale – conclude Assoaeroporti – che le azioni per il rilancio si inseriscanoche consenta non solo di superare la peggiore crisi mai affrontata ma anche di risollevare, con rinnovato slancio, il trasporto aereo nazionale nel suo complesso.