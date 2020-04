Modesto rialzo per il comparto chimico italiano (+0,43%), exploit di Isagro

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

bassa capitalizzazione

Isagro

(Teleborsa) - Senza slancio l'che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dalIlha aperto a 12.649, per poi portarsi a quota 12.535,3, in recupero dello 0,43%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dell'1,11% a 991.Tra le medie imprese quotate sul, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,31%.Tra i titoli adell'indice chimico, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,25%.