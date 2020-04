Si muove in territorio positivo il comparto beni industriali a Milano (+1,77%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 443,2 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 24.984,5.Intanto l'si ferma a 666 dopo un inizio di giornata a quota 669.Tra i titoli del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,54%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,49%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,18%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,06%.Brilla, con un forte incremento (+2,49%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,20%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,64%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,40%.Su di giri(+3,27%).