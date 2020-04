Coronavirus: malati ancora in calo, altri 402 morti. A Milano contagi su

(Teleborsa) - Inle persone complessivamente risultate, compresi guariti e deceduti, sonodi questi,sono i. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono, per un totale di(ieri aumento record di 3.033.). Il totale delle vittime è, invece, diIl dato è stato reso noto dallaancora il trend in. Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi,sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Deimalati complessivi,sono ricoverati con sintomi,in meno rispetto a ieri esono quelli in isolamentoIn più della metà delle regioni italiane si registra un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in- e nelle province autonome di. Inoltre, innon si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora laconnuovi malati in più rispetto a ieri, e ilconin più.- "Oggi registriamo un dato di 78 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 506 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio". Lo ha detto l'Assessore regionale alla sanitàal termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gepossiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela - ha detto il Ministro della Salutenel corso dell'inaugurazione dell'Edificio Alto Isolamento dell'Istituto Spallanzani di Roma -. Ci sono le condizioni per programmare il domani ma con i piedi ben piantati nell'oggi. Il virus circola ancora nel nostro territorio, guai a pensare che la battaglia sia vinta. Abbiamo creato le condizioni ma adesso prudenza e gradualità massima,