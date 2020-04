Coronavirus, Merkel: fondamentale vaccino e supporto paesi più poveri

(Teleborsa) - Centrale lo sviluppo del vaccino e l'impegno per il contrasto del Coronavirus in Africa e nei paesi più poveri. Anche: "vinceremo il virus solo se uniremo le forze e costruiremo un'alleanza potente. Gli attori sanitari lo hanno già fatto e noi come tedeschi siamo pronti a sostenerla con tutte le forze e sono grata anche alla Ue che ha preso in mano la situazione". "Sono d'accordo con il segretario generale dell'Onu che con il vaccino si tratta di produrre un bene globale e pubblico che poi va distribuito in tutte le parti del mondo" ha proseguito la cancelliera tedesca."Sappiamo che ci sono regioni del mondo molto colpite dal virus, come ha detto il presidente del Sudafrica e il presidente dell'Unione africana, e quindi", ha sottolineato Angela Merkel. "Sono contenta che oggi si sia dato il calcio di inizio a questa iniziativa e posso dire che la Germania parteciperà con un contributo sostanziale" ha concluso Merkel.