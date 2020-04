Il comparto media dell'Italia mostra segnali di resistenza (+0,63%), si concentrano gli acquisti su Monrif

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mediaset

Rai Way

Monrif

Poligrafici

Triboo

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 8.729,1, in crescita dello 0,63% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,20% a 176.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,79%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,33%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,85%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%.