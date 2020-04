Coronavirus, dubbi su costituzionalità limiti spostamenti tra Regioni

(Teleborsa) - In attesa del prossimo Dpcm che, a partire dal 4 maggio, traghetterà l'Italia nella cossidettaIpotesi che, se confermata, consentirebbe, per fare un esempio, di percorrere gli oltre 300 chilometri che separano Foggia dalla punta dello Stivale ma impedirebbe di effettuare spostamenti "oltre confine" più brevi andando, di fatto, a bloccare la mobilità tra realtà produttive e socio-culturali molto più coese a livello territoriale.Una questione che sollevaa causa, in primis, della violazione del principio di ragionevolezza delle leggi. Un vizio nel quale con i nuovi divieti si rischia di incorrere. A sostenerlo è ilche, in un'intervista pubblicata oggi dal Quotidiano Nazionale, esprime perplessità riguardo alla possibile introduzione di tali divieti. "Non ci sono confini tra le regioni, o meglio ci sono geograficamente e istituzionalmente per quel che riguarda la competenza regionale, ma dal punto di vista della libertà di circolazione non ritengo che possano esserci queste barriere" avverte Mirabelli dalle pagine del quotidiano.Se, come ha affermato ieri dai suoi profili social, delle limitazioni imposte sulla base di quelli regionali sembrano non avere senso. E anzi, secondo Mirabelli, "un'idea di questo genere alimenterebbe la posizione che è stata espressa da alcuni presidenti di Regione di controllare l'afflusso e il deflusso dal proprio territorio" mettendo in discussione il giàche, in questi mesi di emergenza sanitaria, ha già scricchiolato più di una volta facendo emergere contraddizioni e tensioni.Per contenere l'afflusso dalle aree a più alto contagio i criteri in sostanza, devono basarsi su fondamenti diversi e, soprattutto, ragionevoli ovvero, come afferma Mirabelli,Da questo punto di vista la soluzione costituzionalmente (e logicamente) più accettabile sembrerebbe quella di tornare alle "zone rosse" dell'inizio,Questo sia per la tutela dei cittadini che vivono nelle aree limitrofe a quelle più colpite dal virus, sia per non imporre divieti poco sensati che, sulla base di un discutibile riferimento al territorio regionale, andrebbero a minare le esistenti unità transregionali senza una valida base giuridica. "Il divieto – spiega Mirabelli nell'intervista – dovrebbe essere ancorato non tanto all'individuazione generica del territorio ma all'indicazione del criterio sanitario che esige protezione. La misura deve essere adeguata all'obiettivo che si vuol perseguire e cioè la tutela sanitaria che va definita per area geografica o in base all'intensità del focolaio infettivo. Senza dubbio non per regione. La mobilità territoriale può, infatti, essere limitata solamente con unE questo non lo è".Dello stesso avviso anche, che oggi, sempre sul QN, interviene sulla mobilita interregionale. "Non si possono limitare gli spostamenti tra le Regioni salvo in presenza di comprovate ragioni eccezionali.afferma Celotto. Per il costituzionalista" e "bisogna riuscire a mediare la sicurezza sanitaria con le esigenze di tenuta dell'ordinamento, di unitarietà, di certezza e di credibilità dello Stato".