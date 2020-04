Coronavirus, tornano a salire i malati ma calano i morti: 260 in 24 ore

(Teleborsa) - Dopo cinque giorni di curva discendente,con: il dato porta a un. Si tratta del primo giorno di aumento dei casi da circa una settimana: sabato c'era stato un calo di 680 malati.Sono i numeri forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano sull'. Nella giornata di domenica si registra: sono infattinelle ultime 24 ore, mentre il 15 marzo ci furono 368 morti in 24 ore. Il numeroIl: il 7 marzo ci furono 19 morti e, da allora, si sono sempre superate le 100 vittime quotidiane. Il numero porta aSono invecedal coronavirus in Italia, con un; si conferma anche il calo delle terapie intensive che si portano a 2.009, 93 in meno rispetto al giorno prima. Di questi, 706 sono in Lombardia, 18 in meno nelle ultime 24 ore.Dei 106.103 malati complessivi, 21.372 sono ricoverati con sintomi, 161 in meno rispetto al giorno prima, e 82.722 sono quelli in isolamento domiciliare, 510 in più rispetto a sabato quando si era registrato il primo calo dall'inizio dell'emergenza.Infine,, dato omogeneo rispetto al giorno precedente quando si erano registrati 2.357 casi in più: salgono così a, compresi morti e guariti.