Aeroporto Malpensa, GdF sequestra 150 chili di droga in area cargo

(Teleborsa) -di sostanze illecite organizzato per via aerea avvenuta in collaborazione con l'. Determinanti per l'operazione la collaborazione dicon i cani che hannotra le migliaia di pacchi in arrivo in attesa di smistamento.dalla magistratura di Busto Arsizio, competente per territorio.Tra le spedizioni in transito,, ha sottoposto a sequestroal cui interno erano occultati complessivamente appuntoSi tratta principalmente di, provenienti rispettivamente dall’, con diversi transiti in altri Paesi a causa dall’attuale lockdown, ma anche di altre sostanze, quali l’, conosciuta come, di recente approdata anche in Italia dal Peru`.Quest'ultima sostanza è un. Sottoposti a sequestro anche sciroppi, cioccolatini e biscotti alla cannabis, nonche´ numerose dosi di ecstasy.